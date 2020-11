Coronavirus in Giappone, annullato il saluto di Capodanno dell'imperatore (Di venerdì 27 novembre 2020) Il tradizionale saluto di Capodanno dell’imperatore dal Palazzo Imperiale di Tokyo è stato annullato a causa dell’aumento dei casi di Covid-19 in Giappone . Lo ha reso noto l’Agenzia per la casa... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 27 novembre 2020) Il tradizionaledidal Palazzo Imperiale di Tokyo è statoa causa’aumento dei casi di Covid-19 in. Lo ha reso noto l’Agenzia per la casa...

