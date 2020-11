Coprifuoco a Natale. Boccia: “Gesù Bambino può nascere 2 ore prima” (Di venerdì 27 novembre 2020) Covid-19, nuove restrizioni a Natale. Si valuta anche l’ipotesi di un Coprifuoco più “soft” per consentire la partecipazione alla messa di Natale. Categorico Francesco Boccia, per il quale nulla dovrebbe essere modificato Covid e divieti. Il Natale 2020 è avvolto in una nebulosa. Ci saranno nuove restrizioni? Come saranno? Queste sono solo alcune delle domande L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 27 novembre 2020) Covid-19, nuove restrizioni a. Si valuta anche l’ipotesi di unpiù “soft” per consentire la partecipazione alla messa di. Categorico Francesco, per il quale nulla dovrebbe essere modificato Covid e divieti. Il2020 è avvolto in una nebulosa. Ci saranno nuove restrizioni? Come saranno? Queste sono solo alcune delle domande L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

HuffPostItalia : Speranza: 'Coprifuoco anche la notte di Natale' - simonel78648503 : RT @Noiconsalvini: #BOCCIA SUL COPRIFUOCO A NATALE: 'FAR NASCERE GESÙ 2 ORE PRIMA NON È UN'ERESIA' - infoitinterno : Natale, verso il Dpcm: conferma degli orari del coprifuoco per le festività. No mobilità fra regioni. A scuola dal… - infoitinterno : Dpcm, sarà un Natale diverso: frontiere chiuse e coprifuoco alle 22, scontro sull'apertura dei licei - adrianopescaro1 : RT @Noiconsalvini: #BOCCIA SUL COPRIFUOCO A NATALE: 'FAR NASCERE GESÙ 2 ORE PRIMA NON È UN'ERESIA' -