Com’è andato il Thanksgiving americano durante la pandemia (Di venerdì 27 novembre 2020) Nonostante lo Us Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) avesse esortato i cittadini statunitensi a trascorrere la festa del Thanksgiving – o Ringraziamento – a casa propria, per scongiurare un peggioramento della pandemia di Covid-19, milioni di viaggiatori si sono messi in moto per festeggiare questo 26 novembre insieme a familiari e amici lontani. La rete Cnn ha riportato che il numero di persone che hanno attraversato i check-in di sicurezza degli aeroporti negli Stati Uniti il 25 novembre ha raggiunto il livello più alto da metà marzo del 2020 (anche se rappresenta solo il 40% del volume dei passeggeri dello stesso giorno nel 2019). Dopo l’avvertimento emesso dal Cdc la scorsa settimana, quasi 6 milioni di cittadini si sono spostati per il paese prendendo l’aereo, mentre circa altri 50 milioni usando l’automobile. Tuttavia, molti altri ... Leggi su wired (Di venerdì 27 novembre 2020) Nonostante lo Us Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) avesse esortato i cittadini statunitensi a trascorrere la festa del– o Ringraziamento – a casa propria, per scongiurare un peggioramento delladi Covid-19, milioni di viaggiatori si sono messi in moto per festeggiare questo 26 novembre insieme a familiari e amici lontani. La rete Cnn ha riportato che il numero di persone che hanno attraversato i check-in di sicurezza degli aeroporti negli Stati Uniti il 25 novembre ha raggiunto il livello più alto da metà marzo del 2020 (anche se rappresenta solo il 40% del volume dei passeggeri dello stesso giorno nel 2019). Dopo l’avvertimento emesso dal Cdc la scorsa settimana, quasi 6 milioni di cittadini si sono spostati per il paese prendendo l’aereo, mentre circa altri 50 milioni usando l’automobile. Tuttavia, molti altri ...

