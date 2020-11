Asta record, 100mila euro per un Grand Cru 1990. La singola bottiglia di vino più cara mai venduta in Italia (Di venerdì 27 novembre 2020) Centomila euro, inclusi diritti, è la cifra notevolissima a cui è stata acquistata una doppia magnum di Romanée Conti Grand Cru 1990 in occasione dell'Asta di Vini pregiati e distillati di Aste Bolaffi. Si tratta della bottiglia singola più cara mai venduta in Italia. "Un lotto introvabile, considerando che il cru più celebre di questo Domaine è molto raro di per sé nel formato normale e che di doppie magnum in Italia se ne importa una ogni decade. Il 1990 è un'annata particolarmente prestigiosa" ha commentato l'amministratore delegato di Aste Bolaffi, Filippo Bolaffi.La vendita è finita, dopo undici ore di fila, con un risultato totale di 835.000 euro, il 99% dei lotti venduti e oltre ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 27 novembre 2020) Centomila, inclusi diritti, è la cifra notevolissima a cui è stata acquistata una doppia magnum di Romanée ContiCruin occasione dell'di Vini pregiati e distillati di Aste Bolaffi. Si tratta dellapiùmaiin. "Un lotto introvabile, considerando che il cru più celebre di questo Domaine è molto raro di per sé nel formato normale e che di doppie magnum inse ne importa una ogni decade. Ilè un'annata particolarmente prestigiosa" ha commentato l'amministratore delegato di Aste Bolaffi, Filippo Bolaffi.La vendita è finita, dopo undici ore di fila, con un risultato totale di 835.000, il 99% dei lotti venduti e oltre ...

vincechierchia : #GrandTour #VincenzoChierchia. #Grandi #vini all’asta: record di centomila euro per #RomanéeConti 1990, ventimila… - WineNewsIt : 100.000 € per #doppiamagnum #RomanéeConti #GrandCru 1990, record in Italia in un #asta... ma sul podio dei migliori… - WineNewsIt : 100.000 euro (inclusi diritti) è la cifra strepitosa a cui è stata acquistata, questa sera, una #doppiamagnum di… - fbauschan : @mirkonicolino Fa male sentire di nuovo sta cosa. Questo quando non è in forma fa minimo doppietta, straccerà ogni… - infoitscienza : Super Mario Bros 3 sigillato venduto a un' asta per la cifra record di $156 000 -