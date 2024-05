(Di giovedì 2 maggio 2024) La procura dihauna carico di ignoti in relazione alla presenza diriscontrata come sostanza da taglio in una dose direcuperata alcune settimane fa nella zona del capoluogo umbro. Spaccio di stupefacenti - secondo quanto risulta all'ANSA - l'ipotesi di reato che compare nel, con il quale l'Ufficio guidato da Raffaele Cantone mira a svolgere indagini specifiche. "Sono preoccupato per quanto sta emergendo e voglio cercare di capire se si tratta di un fatto sporadico o se ci sono episodi analoghi", aveva detto il magistrato nei giorni scorsi subito dopo che era scattato l'allarme.

Eroina con il Fentanyl, aperto un fascicolo a perugia - Spaccio di stupefacenti l’ipotesi di reato. Il procuratore Raffaele Cantone: “Preoccupato per quanto sta emergendo” ...

Continua a leggere>>

Allarme droghe sintetiche a perugia, tracce di Fentanyl come sostanza da taglio: uccide più dell'eroina - La procura di perugia ha aperto un fascicolo a carico di ignoti in relazione alla presenza di Fentanyl riscontrata come sostanza da taglio in una dose di ...

Continua a leggere>>

A perugia aperto un fascicolo sull'eroina con il Fentanyl - La procura di perugia ha aperto un fascicolo a carico di ignoti in relazione alla presenza di Fentanyl riscontrata come sostanza da taglio in una dose di eroina recuperata alcune settimane fa nella zo ...

Continua a leggere>>