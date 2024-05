(Di giovedì 2 maggio 2024) Il presidente francese torna a mettere in guardia Mosca in un'intervista al The Economist: "Siamo stati troppo titubanti nel definire i limiti delle nostre azioni nei confronti di qualcuno che non li ha più e che è l'aggressore" Il presidente francese torna a mettere in guardia la: in caso dimento delin

In Ucraina doveva essere tempo di elezioni. Il 31 marzo era la data nella quale nel Paese si sarebbe dovuti tornare alle urne, ma così non è stato grazie, o a causa, della legge marziale, prorogata al 13 maggio 2024. E così Zelensky si trascina, almeno fino a maggio, anche se da Mosca per lui ...

arrestato in Polonia un presunto complice dei servizi segreti russi. Pare stesse raccogliendo informazioni per un attacco al presidente ucraino Zelensky .

Macron e le tre minacce mortali per l'Europa: Putin, la lotta Usa-Cina, i nazionalisti (ma non Meloni) - I pensieri cupi del presidente francese per i rischi di natura geopolitica, industriale, democratica che incombono sul vecchio continente. A cui chiede uno ...

Guerra in ucraina, gli Stati Uniti accusano la Russia di aver usato armi chimiche; Mosca risponde, accuse odiose - Secondo il Dipartimento di Stato americano, le truppe russe hanno utilizzato in ucraina la cloropicrina, sostanza chimica vietata dai trattati internazionali ...

ucraina, Macron: "Non escluso invio truppe se Russia sfonda linea del fronte" - Le parole del presidente francese al The Economist: 'Non escludo nulla perché davanti a noi c'è qualcuno che non esclude nulla' ...

