Il cinismo del Real Madrid è uno stile di vita El Paìs

(Di giovedì 2 maggio 2024) “La descrizione più precisa di quanto sia cinico questo, con il quale non si chiude mai del tutto, l’ha data martedì Thomas Müller, il secondo calciatore con più presenze in Champions League, 150, come Casillas, solo una in meno delle 151 di Xavi: «Questo è il. Sai. Lo abbiamo visto due volte contro il City. Lo abbiamo visto negli ultimi anni. Devi stare attento ogni minuto»“. Ildelè ormai diventato un marchio di fabbrica. Tutti sanno che l’attenzione non può mai calare quando si incontrano i ragazzi in maglia bianca. Eppure tutti ci cascano. L’ultima volta è toccato al Bayern Monaco. Una partita iniziata bene dai bavaresi. Poi dal nulla Kross si inventa un tunnel nel quale spedire la palla mettere Vinicius davanti a Neuer. Tutti lo sanno. Anche ...