TAG Heuer e Kith riportano in auge un amatissimo orologio sportivo degli anni ' 80

(Di giovedì 2 maggio 2024) La collezione originale di orologi TAGFormula 1 ha avuto un enorme successo commerciale. Negli'80 e '90, quando era in produzione, è stata proposta in oltre 20 colori diversi e a un prezzo accessibile, compreso tra i 130 e i 390 euro. Si trattava di un segnatempo ideale per iniziare, o di un simpatico regalo per il diploma ben accetto a qualsiasi ragazzo amante dello stile. Era disponibile in un formato mini da 28 mm, perfetto da indossare al polso di un giovane. Le robuste casse in plastica o acciaio inossidabile e i cinturini in gomma lo rendevano una scelta ancora più adatta a chi non cercava untroppo impegnativo. Tre milioni di questi esemplari dai colori pop sono stati venduti nel corso dei 10di produzione, tanto da averli resiassoluti protagonisti nella memoria ...