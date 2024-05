TMB Guidonia - le misure inaspettate prima dell’attuazione del piano dei rifiuti di Roma

Formia – Due dirigenti lautamente pagati con una conclusione indiscutibile: la Futuro Rifiuti zero dal 2023 attende di avere un proprio piano industriale . Torna nel mirino delle opposizioni consiliari il dirigente del settore Lavori pubblici (e in questo caso) e ambiente del comune di Formia ... Continua a leggere>>

Con i suoi 8849 metri di altezza, il monte Everest, in Nepal, è la vetta più alta del mondo e ogni anno centinaia di scalatori cercano di raggiungere la cima, in una sfida estrema tra sé stessi e la Natura. Purtroppo, però, non sempre questa va di pari passo con l’attenzione per l’ambiente, anzi, ...

Continua a leggere>>