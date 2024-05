Fassino indagato per furto - il legale | A noi ancora nessun atto

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 2 maggio 2024) (Adnkronos) – “Come difesa non abbiamoricevuto gli atti, quando li riceveremo valuteremo come procedere”. Lo afferma all’Adnkronos l’avvocato Fulvio Gianaria,di Piero, in merito alla vicenda avvenuta il 15 aprile scorso nel duty free dell’aeroporto di Fiumicino che vede coinvolto il deputato del Pd.risulterebbedalla procura di Civitavecchia per, una formalizzazione disposta dagli inquirenti anche a sua tutela. Sul caso gli accertamenti sono affidati alla Polaria che ha depositato all’attenzione dei pm un’informativa, dopo aver acquisito video della sorveglianza e aver ascoltato alcuni dipendenti del duty free. I testimoni in particolare, avrebbero riferito altri due casi simili avvenuti uno durante le festività natalizie e l’altro il ...