Gaza - tregua e rilascio di ostaggi sfuman - ancora stallo sull’accordo | Hamas rigetta la proposta di Israele

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 2 maggio 2024) C’era grande attesa per il pronunciamento diin merito alladi cessate il fuoco die all’accordo suglielaborato dai mediatori e approvato dalle autorità israeliane. E invece, la prima risposta del gruppo filo palestinese sembrerebbe puntare sul no. Fumata nera dunque: l’organizzazione ha respinto ogni possibilità di conciliazione, sentenziando: «La nostra posizione sull’attuale documento negoziale è negativa», ha dichiarato Osama Hamdan, esponente dicon sede in Libano. Le trattative continuano, riprendendo da questo no, ma il tempo stringe. E il futuro della Striscia diè sempre più sull’orlo del baratro., negoziato nuovamente inrespinge ladi ...