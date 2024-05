Gudmundsson - il papà si esprime | Inter o Juventus? Ho una preferenza

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 2 maggio 2024) Ildi Albertha parlato del futuro del figlio, che piace tanto a. Attualmente è in forza al Genoa. PAROLA DIvistato da Calciomercato.it, il padre di Albert, Guomundur Benediktsson, ha parlato del futuro del figlio: «Albert ama l’Italia e questa non è una sorpresa, perché tutti dovrebbero amare l’Italia. Il cibo, la gente, il vino, la vostra passione per il calcio, il vostro stile. Lui ama la sua vita a Genova e io lo vedo ancora lì, ma nel calcio tutto può succedere. Albert farebbe bene ovunque, ma non è questo il momento di parlare delle altre squadre. Ci sono ancora 4 partite da giocare in questa stagione e Albert è completamente concentrato sul Genoa. Premier League? Personalmente, mi piacerebbe vederlo ...