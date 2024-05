Porsche Carrera Cup Italia 2024 | Ebimotors al via con 2 auto

Leggi tutta la notizia su ilgiornaledigitale

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Dopo la pausa invernale riparte stagione dellaCup. Ilsarà un anno particolarmente emozionante con l’asticella che si sposterà ancora più in alto, visto l’elenco iscritti. Sia in classe PRO che in Michelin Cup saranno tanti i piloti di livello. Saranno 33 lepartecipanti, di cui 10992 GT3 Cup in classe Michelin Cup.si presenta al via della stagione con due gentleman driver in Michelin Cup. Il team di Enrico Borghi sarà in pista affiancato dal prezioso supporto del CentroVarese, un connubio che si è consolidato negli ultimi anni è che ha portato degli ottimi risultati. ALBERTO DE AMICIS PER LA CONFERMA Con il numero 52 vedremo il campione uscente della Michelin Cup Alberto De Amicis ...