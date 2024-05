(Di giovedì 2 maggio 2024) Roma, 2 mag. (Adnkronos) - "Alleanza Verdi Sinistra ha scelto di non candidare i propri leader perché non pensiamo che sia moltoagli elettorisu nomi che poi non andranno al Parlamento Europeo. È un errore da parte di chi l'ha fatto, a partire dall'attuale presidente del consiglio che avrebbe fatto meglio a restare incollata agli impegni di governo invece di confondere da una parte la rappresentanza istituzionale dell'esecutivo e dall'altra la campagna elettorale di un singolo partito". Così Elisabettadell'Alleanza Verdi Sinistra a Omnibus su La7. "Le nostre liste proprio perché vogliono parlare all'intero Paese - prosegue la parlamentare rossoverde - hanno al suo interno persone le cui storie rappresentano qualcosa di profondo e per tutti. E la storia di Ilaria Salis ha molto a che ...

Europee: Piccolotti (Avs), 'non serio chiedere voto se non si va in Ue' - Roma, 2 mag. (Adnkronos) - "Alleanza Verdi Sinistra ha scelto di non candidare i propri leader perché non pensiamo che sia molto serio chiedere agli elettori voto su nomi che poi non andranno al ...

Continua a leggere>>

Colloquio di lavoro, i 5 errori che bisogna assolutamente evitare: «Rischiate di fare una pessima figura», parola dell'esperto - Questo significa fare domande intelligenti anche sui prodotti dell'azienda e sui concorrenti, perché il “lavoro” non è solo questo. «Se siete voi a chiedere: “Cosa può dirmi dell'azienda”, sembrerete ...

Continua a leggere>>