Napoli - ecco il film sullo scudetto De Laurentiis | Spalletti l’ho portato i - non Giuntoli

(Di giovedì 2 maggio 2024) A un anno di distanza dalla vittoria del terzo e storico, da sabato 4 maggio arriva nelle sale italiane ‘Sarò con te‘, ilevento diretto da Andrea Bosello e prodotto daauro di Luigi e Aurelio Deche celebra la squadra partenopea con una grande festa al cinema per tutti i suoi tifosi. Domani, venerdì 3 maggio, nei cinema italiani arrivano le anteprime speciali, nell’ultimo spettacolo serale in programma nelle diverse sale. All’interno del, in uno spezzone, il presidente Deparla così: “Alcuni giocatori più importanti della storia delli ho portati io. Lo stessonon l’hail ds, a me era sempre piaciuto per il suo carattere, uno che ha gli attributi”. SportFace.

oggi giovedì 2 maggio, Alle ore 11 nella sala stampa dello stadio Maradona, avrà luogo la conferenza di Andrea Bosello, regista del film "Sarò con te". In serata, proiezione in ante prima esclusiva del film al cinema Metropolitan a Napoli. Alle 19.30 ci sarà un Welcome Drink, mentre la proiezione

Fedele: "Non vedrò il film scudetto, nelle riprese hanno detto bugie" - "Se guarderò 'Sarò con te' No, non andrò a vedere il film scudetto. L'avrei visto se si fosse chiamato 'Non sarò con te', come messaggio al presidente. Odio le fotografie, quelle che dopo venti anni ...

Conferenza film scudetto 'Sarò con te', il regista: "Non potrà mai accadere altrove, Spalletti e città i protagonisti!" - E' il giorno della conferenza stampa di presentazione di "Sarò con te", il film scudetto prodotto dalla filmauro che ripercorre l'indimenticabile cavalcata tricolore del Napoli dello scorso anno. Alle ...

"Altri avrebbero detto no", il Napoli ringrazia Spalletti per il film scudetto: il motivo - L'originalità del film scudetto del Napoli, "Sarò con te", è legata anche alla disponibilità di Luciano Spalletti nel corso delle riprese. In occasione della presentazione della pellicola, prodotto da ...

