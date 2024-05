Lego® Ninjago® | costruzioni in 5 minuti

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 2 maggio 2024) Panini Magazines (Panini Comics) presenta un nuovo, imperdibile volume: , disponibile in libreria, fumetteria e su Panini.it. Oltre 100 idee entusiasmanti per, attività ricche di azione e sfide a tema, per sprigionare la creatività e progettare droni, mitici jet, draghi incredibili e molto altro. Il libro, inoltre, contiene uno straordinario set di elementiper dare forma a tutti gli spunti. Ogni attività è appositamente pensata per essere completata – da soli o in compagnia – con i 70 elementiinclusi, e per durare circa cinque. Alcuni dei modelli hanno delle istruzioni da seguire, mentre altri sono solo spunti per ispirare i lettori a usare la fantasia. Veicoli insoliti, congegni moderni, creature ultraterrene e luoghi legati al mitico ...