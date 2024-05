Ferrari SF-24 con livrea in azzurro per il GP di Miami - il disappunto dei fan

Leggi tutta la notizia su ilgiornaledigitale

(Di giovedì 2 maggio 2024) In occasione del Gran Premio di Formula 1 aha svelato una nuovaazzurra per la sua SF-24, una scelta che ha immediatamente acceso le discussioni tra i fan e generato un vero e proprio tumulto sui social network. La, caratterizzata da almeno 15 loghi di HP, è stata al centro di commenti largamente negativi, con i sostenitori della Scuderia che non hanno risparmiato critiche. Un fan molto attivo ha commentato seccamente: “Doveva restare solo su carta“, evidenziando un chiaro disaccordo sulla scelta del design. Un altro tifoso ha rimpianto i giorni del marchio di tabacco famoso: “Era meglio con il vecchio sponsor…“, una nostalgia per i tempi in cui la pubblicità del tabacco dominava il mondo della F1, mentre un altro ha suggerito ironicamente: “La ScuderiaHP ...