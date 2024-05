Europee - Renzi fa la morale | L’obiettivo non è contarsi ma contare

(Di giovedì 2 maggio 2024) Articolo pubblicato giovedì 02 Maggio 2024, 13:30 Matteosi è candidato per le elezioniin quattro circoscrizioni su cinque nelle liste degli Stati Uniti d’Europa. Dopo l’accordo con Emma Bonino che prevedeva la sola candidatura della leader di +Europa, l’ex premier ha deciso di entrare in campo quasi allo scadere dei termini per L'articolo proviene da Il Difforme.

La conduttrice di Otto e Mezzo accusa il senatore: "Se eletto non andrà in Europa". La replica di Italia Viva: " Renzi ha dato mandato ai propri legali di agire in giudizio" Continua a leggere>>

"Matteo Renzi si candiderà all’ultimo posto in lista in quattro circoscrizioni su cinque, garantendo così il suo pieno sostegno al progetto. Tutti i candida ti della Lista Stati Uniti d’Europa si sono impegnati, se eletti, a lasciare eventuali altri incarichi e andare al Parlamento europeo". Con... Continua a leggere>>

europee 2024, liste chiuse: non solo Giorgia Meloni in campo, chi sono gli altri leader - Sono state chiuse dai partiti le liste per le elezioni europee 2024 (8-9 giugno). Molti i volti noti tra i candidati: oltre alla premier Giorgia Meloni, ci sono Elly Schlein, Matteo renzi, Carlo ...

La corsa dei calabresi per un posto al Parlamento di Bruxelles: tanti in lista per le europee di giugno - E ancora, in Stati Uniti d'Europa - che schiera all'ultimo posto l'ex presidente del Consiglio Matteo renzi - l'ex sindaco di Gerace Giuseppe Varacalli e la dirigente Nunzia Paese. Con la lista ...

europee, Bonaccini. “Il Pd può superare il 20%. Vannacci aberrante. Se mi eleggono vado a Strasburgo” - Alle europee "i leader si stanno candidando perché la loro presenza può portare voti ai partiti. Calenda e renzi lo fanno per superare il quorum, Schlein per portare più voti al Pd, Meloni per cercare ...

