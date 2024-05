Ciclismo | Vegni Giro - ' percorso pensato per far divertire il pubblic - non per Pogacar**

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 2 maggio 2024) Roma, 2 mag. (Adnkronos) - Und'Italia con meno chilometri da pedalare e meno dislivello da superare (circa 10.000 metri in meno rispetto all'anno scorso): undisegnato per Tadej Pogacar? "Ma no, mica l'abbiamo disegnato per lui. E' statodalle risultanze dell'anno scorso e di quelli passati, quando mettendo nell'ultima settimana le salite difficili la corsa, in qualche modo, era 'neutralizzata' fino alle ultime due o tre tappe. Quindi non andava bene per ilo in strada e anche per quello in tv". Lo dice all'Adnkronos chi ild'Italia lo disegna, ovvero il direttore della Corsa Rosa, Mauro. "Abbiamo cercato di dare subito un segnale importante creando classifica dalle prime tappe. Chi sperava nelle salite-monstre dell'ultima settimana adesso ...