Incastrato tra le lamiere dopo l' incidente | collisione tra un furgone e un bus di turisti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 2 maggio 2024) Maxi scontro sulla A12 vicino a Roma,tampona un bus dispagnoli, grave il conducente del mezzo. Uno schianto in autostrada che poteva consumare la vacanza di un gruppo dispagnoli in tragedia. Un gravissimoavvenuto alle 11.30 della mattina al chilometro 27 della Roma-Civitavecchia, in direzione della Capitale. Un, per cause in corso di accertamento, ha violentemente impattato il bus finendo la corsa ribaltato su un lato. Un impatto importante con il conducente del mezzo rimastotra le. Lanciato l'allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Cerveteri al lavoro per estrarre l'uomo. Un'operazione complessa durata diversi minuti. Una volta estratto ...