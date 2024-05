Ucraina - Macron | Non escluso invio truppe se Russia sfonda linea del fronte

Parigi, 2 maggio 2024 - Il presidente francese Emmanuel Macron insiste: non si escludono truppe di terra in Ucraina se Mosca " sfonda le linee del fronte " e Kiev lo richiede. In un'intervista all'Economist, Macron ha detto: "Se i russi dovessero sfonda re le linee del fronte , se ci fosse una ... Continua a leggere>>

La Russia non può sfondare la linea del fronte ucraino, a costo di impedirlo inviando militari Nato. La preoccupazione per quella che nelle prossime settimane potrebbe trasformarsi in una nuova avanzata russa in territorio ucraino non preoccupa solo Kiev, che ha iniziato a ricevere i primi ...

