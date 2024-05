Borsa | l' Europa prosegue contrastata - lo spread cala a 130 punti

(Di giovedì 2 maggio 2024) Le Borse europee proseguono contrastate a metà seduta dopo che la Fed, almeno nel breve, ha chiuso ad un taglio del costo del denaro. I future su Wall Street sono, invece, positivi. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, cede poco meno di un quarto di punto con l'energia sotto vendita con il rialzo di petrolio (wti +0,5% a 79,5 dollari al barile, brent +0,7% a 84 dollari) e gas (+4,7% a 30 euro al megawattora). Da segnalare la contrazione dei pmi del manifatturiero tanto dell'eurozona quanto di Italia, Germania e Francia. Tra le singole Borse, Milano tiene più di altre (+0,21% Ftse Mib a 33.815) con Mps verso un +5% spinta da risiko in Spagna tra Bbva e Sabadell. Bene anche Generali (+1,5%) con Autonomous che alza la raccomandazione a 'outperform' con prezzo obiettivo a 26 euro. Sempre sotto pressione Stellantis (-3,5%) con Mediobanca che l'ha ...

Bbva ha confermato di aver comunicato al presidente del Banco de Sabadell , Josep Oliu, l'interesse del gruppo ad avviare nuove trattative per esplorare la possibilità di una Fusione tra le due banche. Lo ha riportato la Commissione spagnola per i titoli e gli scambi (CNMV). Si tratterebbe del ...

Mercati deboli dopo che la Fed ha chiuso ad un taglio dei tassi nel breve periodo. Milano arretra e si appiattisce sulla parità (Ftse Mib +0,09% a 33.759 punti) con Mps che si conferma in vetta (+4%), trainata dal possibile risiko in Spagna tra Bbva e Sabadell. Sul fronte opposto proseguono le ...

Consegnata la borsa di studio intitolata ad Agostino Ottoli, le vincitrici sono due - CREMONA - Si è svolta mercoledì 1 maggio al Circolo "Carlo Signorini" la cerimonia di consegna della borsa di studio intitolata ad Agostino Ottoli per l'anno scolastico 2023/2024. Per il Comune è ...

Il giallo delle edizioni rare di Pushkin scomparse dalle librerie di mezza europa - Parlando russo, hanno detto che erano uno zio e un nipote che facevano ricerche sulla censura nella Russia zarista in modo che il nipote potesse fare domanda per una borsa di studio per ... dalle ...

Fusione Sabadell, la borsa castiga Bbva. Come sarà la 2ª banca più grande d'Ue - Si tratterebbe del secondo tentativo dopo che, nel novembre 2020, BBVA e Sabadell ammisero di aver negoziato per mesi una fusione, senza però concludere ...

