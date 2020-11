L’avvocato di Maradona: “Ambulanza in ritardo, s’indaghi fino in fondo” (Di giovedì 26 novembre 2020) Matias Morla, avvocato di Diego Armando Maradona, ha diffuso un comunicato attraverso i propri profili social in cui ha denunciato la negligenza della sanità argentina. Oggi è un giorno di profondo dolore, tristezza e riflessione. Sento nel cuore la partenza di un amico, che ho onorato con la mia lealtà e il mio sostegno fino all’ultimo dei suoi giorni. L’ho salutato di persona e la veglia dovrebbe essere un momento intimo e familiare. Quanto al rapporto della Procura di San Isidro, è inspiegabile che per 12 ore non abbia avuto attenzioni o controlli da parte del personale sanitario dedicato a questi fini. L’ambulanza ha impiegato più di mezz’ora per arrivare, il che è stata un’idiozia criminale. Questo fatto non deve essere trascurato e chiederò che si indaghi su quanto è accaduto fino alla fine. Come mi ha detto Diego: sei il mio ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 26 novembre 2020) Matias Morla, avvocato di Diego Armando, ha diffuso un comunicato attraverso i propri profili social in cui ha denunciato la negligenza della sanità argentina. Oggi è un giorno di profondo dolore, tristezza e riflessione. Sento nel cuore la partenza di un amico, che ho onorato con la mia lealtà e il mio sostegnoall’ultimo dei suoi giorni. L’ho salutato di persona e la veglia dovrebbe essere un momento intimo e familiare. Quanto al rapporto della Procura di San Isidro, è inspiegabile che per 12 ore non abbia avuto attenzioni o controlli da parte del personale sanitario dedicato a questi fini. L’ambulanza ha impiegato più di mezz’ora per arrivare, il che è stata un’idiozia criminale. Questo fatto non deve essere trascurato e chiederò che si indaghi su quanto è accadutoalla fine. Come mi ha detto Diego: sei il mio ...

leggoit : #maradona, l'avvocato denuncia: «Ambulanza in ritardo di mezz'ora, lasciato solo per 12 ore» - napolista : L’avvocato di Maradona: “Ambulanza in ritardo, s’indaghi fino in fondo” Matias Morla ha diffuso un comunicato attra… - sportface2016 : Morte #Maradona, l'avvocato denuncia ritardi nei soccorsi - michgazz : L'avvocato di #Maradona Matías Morla: 'L'ambulanza ci ha messo più di mezz'ora ad arrivare' - GIUSPEDU : RT @cmdotcom: #Maradona, l'accusa dell'avvocato: 'Un crimine idiota, l'ambulanza ha tardato'. Il medico: 'Non è stato curato a dovere!' htt… -

Ultime Notizie dalla rete : L’avvocato Maradona : “Compagnia Carbon Neutral entro 2030†Yahoo Notizie