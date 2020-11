Formazioni Napoli-Rijeka. Petagna centravanti, torna Ghoulam, in mediana Demme-Bakayoko (Di giovedì 26 novembre 2020) Petagna centravanti e torna Ghoulam. Sono le due principali novità della formazione scelta da Gattuso per Napoli-Rijeka quarta partita del girone di Europa League. Napoli: Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Demme, Bakayoko; Politano, Zielinski, Elmas; Petagna Rijeka: Nevistic; Tomecak, Velkoski, Galovic, Smolcic, Anastasio; Muric, Cerin, Loncar, Stefulj; Andrijasevic L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 26 novembre 2020). Sono le due principali novità della formazione scelta da Gattuso perquarta partita del girone di Europa League.: Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly,; Politano, Zielinski, Elmas;: Nevistic; Tomecak, Velkoski, Galovic, Smolcic, Anastasio; Muric, Cerin, Loncar, Stefulj; Andrijasevic L'articolo ilsta.

DiMarzio : Le formazioni di #NapoliRijeka - napolista : Formazioni Napoli-Rijeka. Petagna centravanti, torna Ghoulam, in mediana Demme-Bakayoko Europa League, Gattuso sch… - CinqueNews : Napoli-Rijeka, le formazioni ufficiali: Petagna titolare - sportli26181512 : Napoli-Rijeka, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Con la città in lutto per la scomparsa di Di… - _SiGonfiaLaRete : #NapoliRijeka, le formazioni ufficiali: out #Insigne e #Mertens, #Elmas e #Zielinski dal 1' -