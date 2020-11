Europa League: il Nizza crolla in casa contro lo Slavia Praga (Di venerdì 27 novembre 2020) Nizza sempre più in difficoltà in Europa League. Nella gara contro lo Slavia Praga, la formazione di Vieira ha offerto una scarsa prestazione, pagata con un roboante poker degli ospiti. La squadra di Jind?ich Trpišovský ora è prima assieme al Bayer Leverkusen vincente contro il Be’er Sheva. Come è andata la partita? Primo tempo Primo tempo interamente tinto di biancorosso Slavia Praga. La squadra ceca si è dimostrata in palla, il Nizza ha invece offerto una opaca prestazione in tutti i reparti. Dopo solo 8? i praghesi ci provano ma senza affondare. Questione di minuti e arriva un vantaggio con una sventagliata sotto la traversa di uno degli uomini più talentuosi della ditta di Praga, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 27 novembre 2020)sempre più in difficoltà in. Nella garalo, la formazione di Vieira ha offerto una scarsa prestazione, pagata con un roboante poker degli ospiti. La squadra di Jind?ich Trpišovský ora è prima assieme al Bayer Leverkusen vincenteil Be’er Sheva. Come è andata la partita? Primo tempo Primo tempo interamente tinto di biancorosso. La squadra ceca si è dimostrata in palla, ilha invece offerto una opaca prestazione in tutti i reparti. Dopo solo 8? i praghesi ci provano ma senza affondare. Questione di minuti e arriva un vantaggio con una sventagliata sotto la traversa di uno degli uomini più talentuosi della ditta di, ...

claalbuquerque : O San Paolo, que em breve se chamará Maradona, nesse momento. O Napoli joga pela Europa League hoje a noite. ?? Oh… - acmilan : #LOSCMilan: read all about tonight's draw in our match report ?? - SkySport : Lille-Milan, orari e dove vedere la partita di Europa League in tv - Sport_Mediaset : #Roma, #Fonseca non si accontenta: 'Vogliamo il primo posto'. #SportMediaset - sportface2016 : #ASRoma, #Fonseca: 'La squadra ha mostrato personalità e carattere. #Maradona? Oggi è un giorno triste. Il San Paol… -

Ultime Notizie dalla rete : Europa League Europa League, risultati quarta giornata: Arsenal, Leicester e Hoffenheim ai sedicesimi Sky Sport Roma, Fonseca non si accontenta: "Vogliamo il primo posto"

Paulo Fonseca si gode la sua Roma, più forte anche dell'emergenza, e la qualificazione ai 16esimi di Europa League con due turni di anticipo. "Vogliamo il primo posto e dobbiamo vincere ancora una par ...

Europa League quarta giornata: Roma qualificata dopo la vittoria in Romania. Bene anche Napoli e Milan

I giallorossi e i partenopei si impongono 2-0 su Cluj e Rijeka, i rossoneri pareggia 1-1 col Lille Due vittorie e un pareggio più che mai prezioso per le nostre tre italiane dopo la quarta giornata de ...

Paulo Fonseca si gode la sua Roma, più forte anche dell'emergenza, e la qualificazione ai 16esimi di Europa League con due turni di anticipo. "Vogliamo il primo posto e dobbiamo vincere ancora una par ...I giallorossi e i partenopei si impongono 2-0 su Cluj e Rijeka, i rossoneri pareggia 1-1 col Lille Due vittorie e un pareggio più che mai prezioso per le nostre tre italiane dopo la quarta giornata de ...