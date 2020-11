Coronavirus, oggi nel Lazio 2.260 nuovi casi e 69 vittime. D’Amato: ‘Trend in rallentamento, ma serve attenzione’ (Di giovedì 26 novembre 2020) Su 26.000 tamponi (-3.272 rispetto alla giornata di ieri) nel Lazio nelle ultime 24 ore si registrano 2.260 nuovi casi positivi. Sono 69 i pazienti deceduti e 1.253 quelli guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è dell’8%. “La stima del valore RT rimane stabile sotto a 1 (0.8). Se raffrontiamo questo giovedì con i rispettivi giovedì del mese di novembre si conferma un trend in rallentamento poiché giovedì 5 novembre i casi erano 2.735 il 12 novembre 2.686 e il 19 novembre 2.697 casi. Dunque nel raffronto con il primo giovedì del mese abbiamo 475 casi in meno. Bisogna comunque mantenere alta l’attenzione poiché la strada è ancora lunga e serve prudenza anche sul tema della riapertura delle scuole” – commenta l’assessore ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 26 novembre 2020) Su 26.000 tamponi (-3.272 rispetto alla giornata di ieri) nelnelle ultime 24 ore si registrano 2.260positivi. Sono 69 i pazienti deceduti e 1.253 quelli guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è dell’8%. “La stima del valore RT rimane stabile sotto a 1 (0.8). Se raffrontiamo questo giovedì con i rispettivi giovedì del mese di novembre si conferma un trend inpoiché giovedì 5 novembre ierano 2.735 il 12 novembre 2.686 e il 19 novembre 2.697. Dunque nel raffronto con il primo giovedì del mese abbiamo 475in meno. Bisogna comunque mantenere alta l’attenzione poiché la strada è ancora lunga eprudenza anche sul tema della riapertura delle scuole” – commenta l’assessore ...

Corriere : In Italia 23.232 nuovi casi e 853 morti in 24 ore: il bollettino - redazioneiene : “Si sono perse decine di migliaia di donatori di plasma iperimmune e sacche che oggi potrebbero essere molto utili”… - fanpage : Era una delle città con le luminarie di Natale più suggestive d'Italia. Oggi la decisione: niente luci In rispetto… - fontanabuona : Coronavirus, oggi in Liguria 570 nuovi positivi, 14 i decessi segnalati - lucainge_tweet : Coronavirus, oggi in Liguria 570 nuovi positivi, 14 i decessi segnalati -