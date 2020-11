Cause legali, alla sanità pubblica costano ogni anno 32 milioni in Sicilia e 11 in Calabria: ultime in Italia (Di giovedì 26 novembre 2020) Decreti ingiuntivi, lodi arbitrali, pignoramenti, risarcimenti : la sanità calabrese sopporta il peso di un contenzioso legale spaventoso. E Demoskopika - l’Istituto di ricerca guidato da Sergio Rio... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 26 novembre 2020) Decreti ingiuntivi, lodi arbitrali, pignoramenti, risarcimenti : lacalabrese sopporta il peso di un contenzioso legale spaventoso. E Demoskopika - l’Istituto di ricerca guidato da Sergio Rio...

massimodelbo : RT @MoonLuchy: ??Eccallà...Secondo la trasmissione in diretta di Lude Media, Biden sapeva che era difficile per lui opporsi alle cause legal… - antoniobi63 : RT @MoonLuchy: ??Eccallà...Secondo la trasmissione in diretta di Lude Media, Biden sapeva che era difficile per lui opporsi alle cause legal… -