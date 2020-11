Avete riconosciuto la bimba della foto? Ecco com’è diventata oggi (Di giovedì 26 novembre 2020) Quanti di noi ricordano la mitica Pippi Calzelunghe? La bambina dai capelli rossi che ne combinava di tutti i colori e viveva senza nessun adulto in una deliziosa casa variopinta, in compagnia di Zietto, un cavallo bianco a pois neri, e del signor Nilsson, simpatica indimenticabile scimmietta. Il personaggio, nato dalla penna della scrittrice svedese Astrid Lindgren, ha ispirato una strepitosa serie andata in onda per la prima volta in Italia nel settembre del 1970 sulla Rai, che ancora oggi continua ad incantare grandi e piccini. Ma come è diventata oggi l’attrice che prestava volto e voce alla vulcanica protagonista? leggi anche l’articolo —> I Cesaroni, come è oggi Mimmo: la trasformazione di Federico Russo (foto) Pippi Calzelunghe oggi: com’è ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 26 novembre 2020) Quanti di noi ricordano la mitica Pippi Calzelunghe? La bambina dai capelli rossi che ne combinava di tutti i colori e viveva senza nessun adulto in una deliziosa casa variopinta, in compagnia di Zietto, un cavallo bianco a pois neri, e del signor Nilsson, simpatica indimenticabile scimmietta. Il personaggio, nato dalla pennascrittrice svedese Astrid Lindgren, ha ispirato una strepitosa serie andata in onda per la prima volta in Italia nel settembre del 1970 sulla Rai, che ancoracontinua ad incantare grandi e piccini. Ma come èl’attrice che prestava volto e voce alla vulcanica protagonista? leggi anche l’articolo —> I Cesaroni, come èMimmo: la trasformazione di Federico Russo () Pippi Calzelunghe...

SaimonPumpkin : Anche se avete riconosciuto Adam’s song: non siete giovani! #chilhavisto - quotidiacanarie : Tanti solerti, attenti, cinici, spietati funzionari se ne trovano sempre tanti, nulla desidera di più lo schiavo ch… - MaurMaso : L’avete riconosciuto? Oggi l’attore premio Oscar ha 64 anni e sa che la vita è come una scatola di cioccolatini… - plslovemebLuE : amori della mia vita sono incredibilmente fiera di voi avete il mio cuore sto tremando,piangendo finalmente vien… - WalterSylarYang : Anche voi in quel mezzo secondo di canzone in sottofondo avete riconosciuto Angels di @robbiewilliams, vero? -

Ultime Notizie dalla rete : Avete riconosciuto Avete riconosciuto questo bambino? Qui non era né wrestler né attore, oggi ha 48 anni e più muscoli che capelli Cinematographe.it - FilmIsNow Maradona: l'addio amaro del figlio Diego Jr, bloccato da una polmonite

Negli ultimi tempi il Pibe de Oro si era riavvicinato molto a suo figlio, che aveva riconosciuto solo dopo diversi anni. Anche la madre di Diego Junior, Cristiana Sinagra, ha salutato così il Diez: ...

Maradona, il ricordo di Claudio Gentile: "Così fermai il più grande"

Il difensore azzurro, campione del mondo nel 1982, ricorda la famosa partita con un rimpianto: Diegiuto non volle scambiare la maglia ...

Negli ultimi tempi il Pibe de Oro si era riavvicinato molto a suo figlio, che aveva riconosciuto solo dopo diversi anni. Anche la madre di Diego Junior, Cristiana Sinagra, ha salutato così il Diez: ...Il difensore azzurro, campione del mondo nel 1982, ricorda la famosa partita con un rimpianto: Diegiuto non volle scambiare la maglia ...