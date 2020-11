Perché Wall Street brinda alla squadra di Biden (Di mercoledì 25 novembre 2020) “La transizione è già iniziata”: Joe Biden dà la prima intervista da presidente eletto e dice alla Nbc che “stiamo già partecipando ai briefing, stiamo già avendo riunioni di lavoro con la ‘task force’ anti-coronavirus della Casa Bianca e stiamo discutendo come distribuire il vaccino e come renderlo disponibile a tutti”. La Casa Bianca conferma. C’è stato il via libera Perché gli uomini di Biden ricevano i quotidiani briefing presidenziali, dalla sicurezza alla pandemia. La strategia anti-Covid è il primo punto sull’agenda di Biden, che appena insediato alla Casa Bianca intende varare un piano nazionale di contrasto alla pandemia. Il virologo Anthony Fauci, che guida l’Istituto nazionale delle malattie infettive, è in contatto con la ... Leggi su formiche (Di mercoledì 25 novembre 2020) “La transizione è già iniziata”: Joedà la prima intervista da presidente eletto e diceNbc che “stiamo già partecipando ai briefing, stiamo già avendo riunioni di lavoro con la ‘task force’ anti-coronavirus della Casa Bianca e stiamo discutendo come distribuire il vaccino e come renderlo disponibile a tutti”. La Casa Bianca conferma. C’è stato il via liberagli uomini diricevano i quotidiani briefing presidenziali, dsicurezzapandemia. La strategia anti-Covid è il primo punto sull’agenda di, che appena insediatoCasa Bianca intende varare un piano nazionale di contrastopandemia. Il virologo Anthony Fauci, che guida l’Istituto nazionale delle malattie infettive, è in contatto con la ...

