Morte Maradona | Valentino Rossi su Instagram | “Ciao | mago del pallone”

"Ciao Diego, mago de la pelota": con queste semplici e concise parole Valentino Rossi ha voluto unirsi al saluto a Diego Maradona su Instagram. Il post di Valentino è diviso in due immagini rappresentative. La prima ricorda un celebre baciamano di Diego proprio al "Dottore" dopo una gara, mentre nella seconda c'è lo stesso Rossi che sfoggia la maglia n.10 del Dios del calcio mentre festeggia la vittoria di un Gran Premio. SportFace.

