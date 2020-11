Milan, Bonera: “Non ci accontenteremo del pareggio. Ibra vuole tornare il prima possibile” (Di mercoledì 25 novembre 2020) “Vincere aiuta e fa bene al morale. Affrontiamo una grande squadra che ci ha messo in difficoltà. All’andata abbiamo commesso degli errori, domani cercheremo di non commetterli. Il Lille ha dei giocatori molto bravi, soprattutto nel reparto offensivo. Non a caso è secondo nel campionato francese. All’andata abbiamo sbagliato in certe situazioni e domani non dobbiamo ripetere quegli errori. Sappiamo che il Lille è molto forte e lo affrontiamo col massimo rispetto“. Queste le dichiarazioni di Daniele Bonera, collaboratore tecnico del Milan chiamato a sostituire Stefano Pioli sulla panchina rossonera, alla vigilia del match di Champions League contro il Lille, in programma domani alle ore 18:55. “Ibrahimovic? Già lunedì, dopo la risonanza, era carico. vuole tornare il prima possibile. Il ... Leggi su sportface (Di mercoledì 25 novembre 2020) “Vincere aiuta e fa bene al morale. Affrontiamo una grande squadra che ci ha messo in difficoltà. All’andata abbiamo commesso degli errori, domani cercheremo di non commetterli. Il Lille ha dei giocatori molto bravi, soprattutto nel reparto offensivo. Non a caso è secondo nel campionato francese. All’andata abbiamo sbagliato in certe situazioni e domani non dobbiamo ripetere quegli errori. Sappiamo che il Lille è molto forte e lo affrontiamo col massimo rispetto“. Queste le dichiarazioni di Daniele, collaboratore tecnico delchiamato a sostituire Stefano Pioli sulla panchina rossonera, alla vigilia del match di Champions League contro il Lille, in programma domani alle ore 18:55. “himovic? Già lunedì, dopo la risonanza, era carico.ilpossibile. Il ...

