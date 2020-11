Lazio-Parma | ottavi di finale Coppa Italia 2020 2021 | data | orario e diretta tv

(Di mercoledì 25 novembre 2020)si sfideranno nell’ottavo didella-21. Dopo la vittoria dei gialloblù al Tardini nel quarto turno contro il Cosenza, ora testa alla prossima avversaria che sarà ladi Simone Inzaghi. In attesa del sorteggio di venerdì che stabilirà la sede dell’incontro, trovandosi di fronte due squadre del campionato di Serie A, il match si disputerà tra il 13 e il 20 di gennaio.da definire etelevisiva sulle reti Rai, in streaming grazie al servizio Rai Play. SportFace.

Con questa vittoria, dunque, il Parma stacca il pass per gli ottavi di finale dove troverà la Lazio. Nel prossimo turno di campionato gli emiliani giocheranno in casa del Genoa mentre il Cosenza ...Grazie a questo successo i gialloblù sfideranno la Lazio nel match che andrà in scena nel mese di gennaio. PARMA: Sepe 6; Busi 6 (59' Gagliolo), Iacoponi 6, Osorio 6, Ricci 6; Nicolussi Caviglia 6.5, ...