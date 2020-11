Gualtieri | ' Bene proposte Forza Italia | ampliamo moratoria fiscale'

(Di mercoledì 25 novembre 2020) 'Leavanzate da alcune forze di opposizione, in particolare da, per incrementare il sostegno a lavoratori autonomi, commercianti, artigiani, professionisti, sono da considerare ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 nov - "Le proposte avanzate da alcune forze di opposizione, in particolare da Forza Italia, per ..."Le proposte avanzate da alcune forze di opposizione, in particolare da Forza Italia, per incrementare il sostegno a lavoratori autonomi, commercianti, artigiani, professionisti, sono da considerare f ...