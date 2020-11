Giornata contro la violenza delle donne, panchina rossa anche a Guardia Sanframondi (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiGuardia Sanframondi (Bn) – Nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, anche il comune di Guardia Sanframondi, guidato dal sindaco Raffaele Di Lonardo, ha inaugurato la panchina rossa, simbolo di lotta e di vicinanza alle donne. Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’assessore alle Politiche Sociali, Politiche per la famiglia, Pari opportunità, Trasparenza, Comunicazione, Angela Garofano. “Oggi 25 novembre ricorre la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, istituita nel novembre 1999 dalle Nazioni Unite per informare, sensibilizzare e confrontarsi con questo grave ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti(Bn) – Nellainternazionalelasulleil comune di, guidato dal sindaco Raffaele Di Lonardo, ha inaugurato la, simbolo di lotta e di vicinanza alle. Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’assessore alle Politiche Sociali, Politiche per la famiglia, Pari opportunità, Trasparenza, Comunicazione, Angela Garofano. “Oggi 25 novembre ricorre lamondialelasulle, istituita nel novembre 1999 dalle Nazioni Unite per informare, sensibilizzare e confrontarsi con questo grave ...

