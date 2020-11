Chiara Nasti, ricoperta d’oro lascia i fan sbigottiti: bellezza senza tempo – FOTO (Di mercoledì 25 novembre 2020) L’influencer napoletana torna a far parlare di se lasciando tutti i suoi fan senza parole: è ricoperta d’oro. Chiara Nasti – InstagramLa bella influencer napoletana con la grande passione per la moda, di cui ne ha fatto un lavoro, tanto da essere arrivata ad avere su Instagram un grandissimo seguito. Con i suoi 1,7 milioni di follower si è presa di diritto un posto tra le regine italiane del social. Il suo successo è arrivato prestissimo, quando all’epoca aveva appena 16 anni. Tale successo gli ha permesso di aprire un blog sul target nel 2013. Il grande seguito che ha è composto principalemente da giovani, per questo motivo i brand più famosi fanno a gara per ingaggiarla ed utilizzarla per accrescere la loro influenza. La sua fama è sbarcata anche oltreoceano dopo ... Leggi su kronic (Di mercoledì 25 novembre 2020) L’influencer napoletana torna a far parlare di sendo tutti i suoi fanparole: è– InstagramLa bella influencer napoletana con la grande passione per la moda, di cui ne ha fatto un lavoro, tanto da essere arrivata ad avere su Instagram un grandissimo seguito. Con i suoi 1,7 milioni di follower si è presa di diritto un posto tra le regine italiane del social. Il suo successo è arrivato prestissimo, quando all’epoca aveva appena 16 anni. Tale successo gli ha permesso di aprire un blog sul target nel 2013. Il grande seguito che ha è composto principalemente da giovani, per questo motivo i brand più famosi fanno a gara per ingaggiarla ed utilizzarla per accrescere la loro influenza. La sua fama è sbarcata anche oltreoceano dopo ...

Angela Nasti l'abbiamo conosciuta nel dating show Uomini e Donne quando aveva solo 18 anni. La sorella della famosa Chiara ha intrapreso questo percorso L'ex tronista ha raccontato su Instagram di ess ...

Chiara Nasti ha illuminato il pomeriggio de suoi follower, con l'ennesimo scatto piccante e ammaliante. La gonna è cortissima: fan in estasi ...

Angela Nasti l'abbiamo conosciuta nel dating show Uomini e Donne quando aveva solo 18 anni. La sorella della famosa Chiara ha intrapreso questo percorso L'ex tronista ha raccontato su Instagram di ess ...