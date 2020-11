Benevento, Lapadula: «Qui ho percepito sensazioni positive» (Di mercoledì 25 novembre 2020) Gianluca Lapadula ha svelato i motivi per cui ha scelto il Benevento Gianluca Lapadula, attaccante del Benevento, ai microfoni di Tuttomercatoweb ha svelato i motivi per cui ha scelto di vestire la maglia della squadra sannita. sensazioni positive – «A Lecce abbiamo fatto un buon campionato, sarebbe stato bello coronare tutto con la salvezza ma all’ultima giornata non ci siamo riusciti. Sono ripartito da Benevento, conquistato dalla voglia della società di togliersi delle belle soddisfazioni. Ho percepito sensazioni positive, in serie B hanno fatto un campionato eccellente ed è stato semplice trovare l’accordo». STADIO VUOTO – «L’assenza del pubblico pesa tantissimo, nel calcio il tifo è protagonista e non semplice ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Gianlucaha svelato i motivi per cui ha scelto ilGianluca, attaccante del, ai microfoni di Tuttomercatoweb ha svelato i motivi per cui ha scelto di vestire la maglia della squadra sannita.– «A Lecce abbiamo fatto un buon campionato, sarebbe stato bello coronare tutto con la salvezza ma all’ultima giornata non ci siamo riusciti. Sono ripartito da, conquistato dalla voglia della società di togliersi delle belle soddisfazioni. Ho, in serie B hanno fatto un campionato eccellente ed è stato semplice trovare l’accordo». STADIO VUOTO – «L’assenza del pubblico pesa tantissimo, nel calcio il tifo è protagonista e non semplice ...

