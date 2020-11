Vaccino anti-Covid, Crisanti: “Io non lo farei a gennaio”, è polemica (Di martedì 24 novembre 2020) Andrea Crisanti, direttore del laboratorio di microbiologia e virologia dell’azienda ospedaliera di Padova, ha scatenato il panico negli ultimi giorni con alcune affermazioni di tiepida diffidenza nei confronti del Vaccino anti-Covid in arrivo per gennaio. Crisanti ha infatti dichiarato di non avere intenzione di vaccinarsi a gennaio a meno che si verifichino determinate circostanze e la sua presa di posizione è stata attaccata sia dal Comitato tecnico-scientifico che da colleghi del medico, che hanno reputato dannoso fare determinate affermazioni in una fase storica tanto drammatica e delicata potrebbe porgere il fianco a scettici e negazionisti, promuovendo quindi un atteggiamento di diffidenza aprioristica nei confronti del Vaccino. Crisanti e le critiche ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 24 novembre 2020) Andrea Cris, direttore del laboratorio di microbiologia e virologia dell’azienda ospedaliera di Padova, ha scatenato il panico negli ultimi giorni con alcune affermazioni di tiepida diffidenza nei confronti delin arrivo per gennaio. Crisha infatti dichiarato di non avere intenzione di vaccinarsi a gennaio a meno che si verifichino determinate circostanze e la sua presa di posizione è stata attaccata sia dal Comitato tecnico-scientifico che da colleghi del medico, che hanno reputato dannoso fare determinate affermazioni in una fase storica tanto drammatica e delicata potrebbe porgere il fianco a scettici e negazionisti, promuovendo quindi un atteggiamento di diffidenza aprioristica nei confronti del. Crise le critiche ...

