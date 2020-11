Uomini e Donne gossip, Armando Incarnato nuovo opinionista? I rumors (Di martedì 24 novembre 2020) Armando Incarnato è uno dei cavalieri più in vista di Uomini e Donne. Sempre più in vista, dal momento che si inserisce costantemente in qualsiasi dinamica di cui si parli in studio, a prescindere che riguardi il trono over o il trono classico. L’uomo è dunque un vero e proprio “prezzemolino”, che interviene anche quando non richiesto esplicitamente da Maria De Filippi, che però lo lascia fare. E sul web si stanno scatenando varie ipotesi e opinioni. Una è quella che va per la maggiore, supportata dai rumors provenienti da ambienti vicini al cavaliere campano: gira voce che Armando, che ha già partecipato come comparsa a film famosi come Gomorra, voglia a tutti i costi ritagliarsi un ruolo da opinionista a Uomini e Donne. E per farlo ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 24 novembre 2020)è uno dei cavalieri più in vista di. Sempre più in vista, dal momento che si inserisce costantemente in qualsiasi dinamica di cui si parli in studio, a prescindere che riguardi il trono over o il trono classico. L’uomo è dunque un vero e proprio “prezzemolino”, che interviene anche quando non richiesto esplicitamente da Maria De Filippi, che però lo lascia fare. E sul web si stanno scatenando varie ipotesi e opinioni. Una è quella che va per la maggiore, supportata daiprovenienti da ambienti vicini al cavaliere campano: gira voce che, che ha già partecipato come comparsa a film famosi come Gomorra, voglia a tutti i costi ritagliarsi un ruolo da. E per farlo ...

