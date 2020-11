Milano | la lettera di docenti e presidi | “La pandemia è la scusa per smantellare la scuola pubblica”

Leggi su dire

(Di martedì 24 novembre 2020) MILANO – “La pandemia ha offerto alla classe dirigente, di tutti i livelli e di tutti i colori politici, l’opportunità di portare a compimento il processo di smantellamento della scuola pubblica, coscientemente costruito negli anni a suon di riforme. Finalmente si ha il pretesto per impedire che i ragazzi studino, riflettano, si pongano domande, maturino un pensiero critico. E questo può avvenire senza che i responsabili di queste scelte provino vergogna, perché si dice ai ragazzi che il loro sacrificio è necessario alla collettività: si spaccia una privazione di diritti fondamentali per una lezione di educazione civica“. Così scrivono i firmatari della lettera ‘Perché non andiamo a scuola?’, 64 tra docenti e dirigenti di alcuni istituti superiori milanesi (‘Volta’, ‘Einstein’, ‘Carducci’, ‘Russel’, ‘Bottoni’, ‘Vittorini’ e ‘Virgilio’) che si rivolgono alle istituzioni e chiedono di rispondere “alla domanda che gli studenti rivolgeranno agli adulti dopo aver appreso che la loro scuola non riaprirà prima di gennaio”.