Milan, Ibrahimovic infortunato: le soluzioni per l'attacco di Pioli (VIDEO) (Di martedì 24 novembre 2020) Zlatan Ibrahimovic infortunato e il Milan cerca soluzioni alternative. Il modulo 4-2-3-1 non cambia, ma gli interpreti sulle fasce e nel ruolo di centravanti potranno essere molteplici. Da Colombo a Rebic: Pioli studia le alternative...caption id="attachment 1055155" align="alignnone" width="594" Zlatan Ibrahimovic (Getty Images)/caption ITA Sport Press.

