Elezioni Usa: Trump cede e autorizza transizione di poteri. Biden ufficializza nomine (Di martedì 24 novembre 2020) Pur continuando a non ammettere la sconfitta, il presidente da il via libera all'organizzazione dell'insediamento di Joe Biden alla casa Bianca. I due team dovranno collaborare nel passaggio Leggi su tg.la7 (Di martedì 24 novembre 2020) Pur continuando a non ammettere la sconfitta, il presidente da il via libera all'organizzazione dell'insediamento di Joealla casa Bianca. I due team dovranno collaborare nel passaggio

Corriere : Usa 2020, Trump cede: via libera al passaggio di consegne - NicolaPorro : Sulla vittoria di #Biden continua la retorica dei progressisti che utilizzano l’argomento del ???????? ???????????????? a lui l… - Corriere : I nativi americani hanno sconfitto Trump: «Ora Biden mantenga le promesse» - Enzaedma60 : RT @CavaleraDaniele: TRUMP NELLA NOTTE HA AVVIATO LA TRANSIZIONE Non ha ammesso la sconfitta, ma Trump ha democraticamente messo in moto il… - elisabettap38 : RT @dellorco85: La prova schiacciante! Non fa una piega... Insomma Justin Bieber con i suoi 113 milioni di followers su Twitter avrebbe vin… -