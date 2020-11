Usa, dalla prima donna a capo dell’intelligence al primo ispanico alla Homeland security: Biden compone la sua squadra (Di martedì 24 novembre 2020) Mentre Donald Trump continua la sua battaglia legale per contestare l’esito delle elezioni (ieri ha annunciato che farà ricorso dopo che un giudice in Pennsylvania ha bocciato la proposta della sua squadra legale di far invalidare, per presunti brogli, i voti postali nello Stato), Joe Biden porta avanti il lavoro per la transizione. Dopo aver scelto Anthony Blinken come nuovo segretario di Stato, oggi il presidente eletto ha fatto una serie di nuove nomine, tra cui anche Avril Haines, che sarà la prima donna a capo dell’intelligence. Le nuove nomine Già più volte in passato Biden aveva dichiarato che avrebbe fatto in modo che il suo gabinetto fosse quanto più inclusivo possibile e le prime nomine lo confermano. Tra quelle circolate nelle ultime ore, non può ... Leggi su open.online (Di martedì 24 novembre 2020) Mentre Donald Trump continua la sua battaglia legale per contestare l’esito delle elezioni (ieri ha annunciato che farà ricorso dopo che un giudice in Pennsylvania ha bocciato la proposta della sualegale di far invalidare, per presunti brogli, i voti postali nello Stato), Joeporta avanti il lavoro per la transizione. Dopo aver scelto Anthony Blinken come nuovo segretario di Stato, oggi il presidente eletto ha fatto una serie di nuove nomine, tra cui anche Avril Haines, che sarà la. Le nuove nomine Già più volte in passatoaveva dichiarato che avrebbe fatto in modo che il suo gabinetto fosse quanto più inclusivo possibile e le prime nomine lo confermano. Tra quelle circolate nelle ultime ore, non può ...

