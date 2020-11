Doc – Nelle Tue Mani 2 | il vero medico della serie Pierdante Piccioni lavora ai casi dei nuovi episodi

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 23 novembre 2020) Archiviata la prima stagione con un ascolto record da oltre 8 milioni di telespettatori per il finale, sigià a Doc –Tue2, conche potrebbero arrivare nel palinsesto di Rai1 nella prossima stagione autunnale. Dopo le polemiche per la messa in onda centellinata delle puntateseconda parte, che non è piaciuta nemmeno al protagonista Luca Argentero, è ora di mettere mano ai copioni di Doc –Tue2: ci stando anche, ildi Lodi diventato nel frattempo anche uno scrittore emergente da best seller, autore del libro da cui è tratta la. Il suo Meno dodici: ...