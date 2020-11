Al Giovanni XXIII di Bari bimbo guarisce da Seu dopo 4 mesi di degenza (Di lunedì 23 novembre 2020) Bari (ITALPRESS) - Ha combattuto per quattro mesi in ospedale. In dialisi per sindrome emolitico uremica tipica (SEU), sottoposto a intervento chirurgico per la perforazione dell'intestino, intubato ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 23 novembre 2020)(ITALPRESS) - Ha combattuto per quattroin ospedale. In dialisi per sindrome emolitico uremica tipica (SEU), sottoposto a intervento chirurgico per la perforazione dell'intestino, intubato ...

SalvoCernuzio : Il predicatore della Casa Pontificia, che riceverà la porpora il 28 novembre, chiede una deroga alla regola stabili… - vignaclarablog : Galleria Farnesina e galleria Giovanni XXIII chiuse per lavori - haiyendang : RT @PLRomaCapitale: #Roma - Via della Pineta Sacchetti - possibili difficoltà di circolazione causa #incidente altezza Via Enrico Pezzi in… - PLRomaCapitale : #Roma - Via della Pineta Sacchetti - possibili difficoltà di circolazione causa #incidente altezza Via Enrico Pezzi… - MagicOblivion : @Pontifex_it UFO nei giardini VATICANI incontrano Papa Giovanni XXIII -