Enea Bastianini campione del mondo di Moto2, ora la MotoGp (Di lunedì 23 novembre 2020) Enea Bastianini è il nuovo campione del mondo della Moto2 2020. Il pilota del team Italtrans Racing Team, grazie al quinto posto nella gara di Portimão, chiude la stagione con 9 punti di vantaggio su Luca Marini e si laurea campione del mondo. Per lui si tratta del primo titolo iridato in carriera, arrivato a 22 anni, dopo una stagione fatta di alti a bassi. Per Enea ora si aprono le porte della MotoGp, dove l`anno prossimo correrà in sella alla Ducati Desmosedici GP del Team Esponsorama Racing al anco di Luca Marini. Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 23 novembre 2020)è il nuovodeldella2020. Il pilota del team Italtrans Racing Team, grazie al quinto posto nella gara di Portimão, chiude la stagione con 9 punti di vantaggio su Luca Marini e si laureadel. Per lui si tratta del primo titolo iridato in carriera, arrivato a 22 anni, dopo una stagione fatta di alti a bassi. Perora si aprono le porte della, dove l`anno prossimo correrà in sella alla Ducati Desmosedici GP del Team Esponsorama Racing al anco di Luca Marini.

