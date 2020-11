Caso Genovese | droga | orrore e violenza a Villa Inferno

Leggi su chenews

(Di domenica 22 novembre 2020) L’dei festini a base diorganizzati dal noto imprenditore Alberto, finiti su tutte le pagine di cronaca. Una festa come le altre, organizzate dal noto imprenditore Alberto, fondatore del fortunato sito web “Facile.it”. Festini in cui non manca mai lae l’eccesso è praticamente cosa comune. Quella sera però, siamo ad inizio novembre, le cose vanno diversamente.perde il controllo, come lui stesso in parte ammetterà, c’è una ragazza ad una delle sue feste di Milano, ha solo 18 anni, e non sa ancora cosa sta per accaderle. Parte un vero e proprio sequestro di persona, organizzato probabilmente nei minimi dettagli. La ragazza assume sostanze stupefacenti, non è pienamente cosciente di ciò che succede, e comincia la ...