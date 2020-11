"Lo ha licenziato per Schifani". Striscia la Notizia, una voce clamorosa su Silvio Berlusconi: chi era il "consigliere politico" (Di sabato 21 novembre 2020) Per la seconda puntata consecutiva Striscia la Notizia ha aperto con un siparietto di Ficarra e Picone su Silvio Berlusconi, che è il tema politico più caldo degli ultimi due giorni. I due conduttori del tg satirico di Canale 5 hanno fatto ironia soprattutto su Renato Schifani che è stato nominato nuovo consigliere politico del Cav. “Questa è una Notizia bomba, il ritorno di Schifani”, ha esordito Picone con Ficarra che ha aggiunto: “Non sapevo neanche se ne era andato”. “Ma è tornato alla grande perché Berlusconi lo ha nominato suo consigliere politico”, “allora ha licenziato Dudù?” È stato il botta e risposta tra Picone e Ficarra, con quest'ultimo ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 21 novembre 2020) Per la seconda puntata consecutivalaha aperto con un siparietto di Ficarra e Picone su, che è il temapiù caldo degli ultimi due giorni. I due conduttori del tg satirico di Canale 5 hanno fatto ironia soprattutto su Renatoche è stato nominato nuovodel Cav. “Questa è unabomba, il ritorno di”, ha esordito Picone con Ficarra che ha aggiunto: “Non sapevo neanche se ne era andato”. “Ma è tornato alla grande perchélo ha nominato suo”, “allora haDudù?” È stato il botta e risposta tra Picone e Ficarra, con quest'ultimo ...

