Inter-Torino, Lautaro Martinez verso la panchina (Di domenica 22 novembre 2020) Lautaro Martinez potrebbe essere l'escluso eccellente dalla formazione iniziale scelta da Antonio Conte per Inter-Torino, match dell'ottava giornata della Serie A 2020/2021 in programma domani alle ore 15:00. Come riportato da Sky Sport, l'attaccante argentino potrebbe rifiatare in vista dei numerosi impegni delle prossime settimane a cominciare da quelli di Champions League. E così al fianco di Romelu Lukaku in attacco si potrebbe vedere dal 1? Alexis Sanchez, ma non resta che attendere domani pomeriggio per averne la certezza. SportFace.

