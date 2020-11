In Puglia Emiliano vuole i grillini in Giunta. Intanto nomina 2 assessori imputati. Ai Cinque Stelle offerta la caselle del Welfare. Ma dovrebbero sedere accanto a due indagati del Pd (Di venerdì 20 novembre 2020) Semmai ci fosse stato uno spiraglio, ora è difficile si possa aprire o riaprire. Il governatore pugliese Michele Emiliano ha varato la sua Giunta e, nella sua idea, ha lasciato una delega – peraltro non secondaria come quella al Welfare – in attesa che il Movimento Cinque Stelle si pronunci sull’eventualità di entrare nella squadra di governo regionale. Un’eventualità, questa, che la candidata alle scorse regionali e nome di peso del mondo pentastellato pugliese, Antonella Laricchia, ha sempre osteggiato. A spingere a un’intesa è, invece, Rosa Barone, foggiana con una laurea in Farmacia, già presidente della commissione regionale Antimafia e rieletta lo scorso 21 settembre. E sarebbe proprio lei il profilo cui Emiliano avrebbe pensato. NOMI AUTOREVOLI. Il problema, però, è che nel ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 20 novembre 2020) Semmai ci fosse stato uno spiraglio, ora è difficile si possa aprire o riaprire. Il governatore pugliese Micheleha varato la suae, nella sua idea, ha lasciato una delega – peraltro non secondaria come quella al– in attesa che il Movimentosi pronunci sull’eventualità di entrare nella squadra di governo regionale. Un’eventualità, questa, che la candidata alle scorse regionali e nome di peso del mondo pentastellato pugliese, Antonella Laricchia, ha sempre osteggiato. A spingere a un’intesa è, invece, Rosa Barone, foggiana con una laurea in Farmacia, già presidente della commissione regionale Antimafia e rieletta lo scorso 21 settembre. E sarebbe proprio lei il profilo cuiavrebbe pensato. NOMI AUTOREVOLI. Il problema, però, è che nel ...

