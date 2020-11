Andrea La Rosa, ucciso e sciolto nell’acido: la decisione della corte d’Appello di Milano (Di mercoledì 18 novembre 2020) La corte d’Assise d’Appello ha deciso sulle sorti di Antonietta Biancaniello e Raffaello Rullo, madre e figlio già condannati in primo grado all’ergastolo per il brutale omicidio di Andrea La Rosa. L’ex calciatore di serie C era stato ucciso da madre e figlio e il suo corpo sciolto nell’acido, per motivi economici. Omicidio La Rosa: la condanna della corte d’Appello I giudici della corte d’Assise d’Appello di Milano hanno confermato la condanna all’ergastolo per omicidio pulriaggravato, soppressione di cadavere e tentato omicidio, per Antonella Biancaniello e per il figlio Raffaele Rullo. Inoltre i giudici hanno accolto in parte ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 18 novembre 2020) Lad’Assiseha deciso sulle sorti di Antonietta Biancaniello e Raffaello Rullo, madre e figlio già condannati in primo grado all’ergastolo per il brutale omicidio diLa. L’ex calciatore di serie C era statoda madre e figlio e il suo corpo, per motivi economici. Omicidio La: la condannaI giudicid’Assisedihanno confermato la condanna all’ergastolo per omicidio pulriaggravato, soppressione di cadavere e tentato omicidio, per Antonella Biancaniello e per il figlio Raffaele Rullo. Inoltre i giudici hanno accolto in parte ...

costacicala : RT @cryxhz: andrea:”don rodrigo non ci vuole far sposare” rosa:”ah vabbè” morta e sepolta ??????#gfvip - Giulss_M : RT @cryxhz: andrea:”don rodrigo non ci vuole far sposare” rosa:”ah vabbè” morta e sepolta ??????#gfvip - Today_it : Andrea La Rosa, ex calciatore ucciso per soldi: ergastolo e isolamento per il killer - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Omicidio del calciatore Andrea La Rosa, confermato l'ergastolo per Raffaele Rullo e sua madre - codeghino10 : RT @Corriere: Uccise l’amico, l’ex calciatore Andrea La Rosa, nel bidone di acido: ergastolo per Raffaele Rullo -